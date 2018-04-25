21:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Колобков считает, что сборная России может победить любую команду на ЧМ-2018

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Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что сборная России может обыграть любую команду на чемпионате мира-2018. По его словам, команде необходимо будет правильно настроиться на соперников.

- Группа у нас неплохая, можно рассчитывать на удачное выступление на этой стадии, - цитирует ТАСС Колобкова. - Хотя придется сложно, смотрел вчера, как играет Салах. Египетская команда вообще, наверное, самая сильная на своем континенте на данный момент, но все-таки думаю, что у нас тоже неплохая команда и все шансы на выход из группы есть.

В 1/8 финала у нас скорее всего будет игра либо со сборной Португалии, либо со сборной Испании, а это лидеры мирового футбола, в которых играют звезды. Но важно правильно подготовиться к конкретной встрече, тогда выиграть можно у любой команды.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Мнение болельщика

Если что-нибудь принять любой из нас может так подумать...

22:46

Alshtru

колобок конечна отжег. хотя с другой стороны конечно можем обыграть любую. если звезды сойдутся) вн с англией на ЧЕ вообще в одни ворота игра была - одна дурная атака и ничья) а вообще конечно надо отменять жеребьевку 1\8 и дальше до завершения игр в группах. а то начинается. как сыграть чтобы соперник был поприятнее. а не занять ли нам второе место итд итп

22:41

Вьери

Они даже сборную алкашей не обыграют.

21:56

tabs

и эти люди руководят нашим спортом...

21:42

Блок

Зная физическую и техническую готовность и сыгранность наших футболистов они не способны обыграть даже сборную Азербайджана

21:38

баламошка

Не уверен, что нашенский Колобок так считает)

21:27

adelp

он наверно думал про хоккей. уж Египет с Португалией мы там порвём)

21:27

4rfv5tgb

Смотря во что играть :)

21:24

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