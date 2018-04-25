Колобков считает, что сборная России может победить любую команду на ЧМ-2018

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что сборная России может обыграть любую команду на чемпионате мира-2018. По его словам, команде необходимо будет правильно настроиться на соперников.

- Группа у нас неплохая, можно рассчитывать на удачное выступление на этой стадии, - цитирует ТАСС Колобкова. - Хотя придется сложно, смотрел вчера, как играет Салах. Египетская команда вообще, наверное, самая сильная на своем континенте на данный момент, но все-таки думаю, что у нас тоже неплохая команда и все шансы на выход из группы есть.

В 1/8 финала у нас скорее всего будет игра либо со сборной Португалии, либо со сборной Испании, а это лидеры мирового футбола, в которых играют звезды. Но важно правильно подготовиться к конкретной встрече, тогда выиграть можно у любой команды.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").