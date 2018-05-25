Колобков рассказал о борьбе с завышением цен в гостиницах на время ЧМ-2018

Министр спорта РФ Павел Колобков в интервью RT отметил, на ситуацию с завышением цен в гостиницах на время проведения чемпионата мира-2018 может повлиять Федеральное агентство по туризму.



- Как Минспорт борется с завышением цен в гостиницах на время проведения чемпионата?

- Министерство спорта не вправе решать эти вопросы, а вот Федеральное агентство по туризму может повлиять на ситуацию. Здесь нужно отметить, что в тех гостиницах, которые изначально попали в заявочную книгу турнира, цены вполне доступные. В остальном все необходимые рекомендации даны. Надеюсь, владельцы гостиниц нас услышат. С другой стороны, во время крупных соревнований они всегда стремятся заработать как можно больше. Помню, насколько высокими были цены на жильё, например, в олимпийском Пекине. Россия в этом плане ничем не выделяется.

Если же говорить о транспорте, у обладателей Fan ID никаких проблем не возникнет. Для болельщиков организован бесплатный железнодорожный проезд. Такого не было ни в одной стране. Мы взяли все расходы на себя, попытались учесть все нюансы.



Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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