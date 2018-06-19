Колобков провел встречу с министром спорта Бразилии

Министр спорта России Павел Колобков провел встречу со своим коллегой из Бразилии Леандро Крусом, сообщает пресс-служба Минспорта. В беседе также приняли участие бразильский посол Антонио Салгадо, заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, ответственные работники Посольства Бразилии в России и Минспорта России.

Поприветствовав делегацию из Бразилии, Павел Колобков поинтересовался впечатлениями гостей о проходящем в России чемпионате мира-2018. Леандро Крус сообщил, что бразильские болельщики отмечают высокий уровень организации соревнований, а игроки и тренерский штаб сборной Бразилии, которые базируются в подведомственном Минспорту России Центре спортивной подготовки "Юг Спорт", полностью довольны условиями размещения команды.

В ходе беседы стороны обсудили тему укрепления российско-бразильского сотрудничества в области физической культуры и спорта.

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