12:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Колобков присутствует на тренировке сборной России

Министр спорта РФ Павел Колобков на тренировке сборной России. Фото "СЭ"
Министр спорта РФ Павел Колобков на тренировке сборной России. Фото "СЭ"
3

Министр спорта РФ Павел Колобков посетил тренировку сборной России, которая продолжает подготовку к ЧМ-2018. Занятие проходит на базе в Новгорске. Глава ведомства пообщался с тренерским штабом и футболистами и остался на закрытую часть занятия.

Напомним, что сборная России откроет турнир матчем с Саудовской Аравией 14 июня. Также в группе с россиянами сыграют сборные Египта и Уругвая. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи

Опрос

Какое место сборная России займет в группе на домашнем чемпионате мира-2018?
голосовать
3
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ


СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!