Колобков допустил, что на ЧМ-2018 будут нападки со стороны СМИ

Министр спорта РФ Павел Колобков полагает, что СМИ погут организовать информационную атаку на Россию в преддверии чемпионата мира 2018 года в связи с допинговыми скандалами в российском спорте. По его мнению, "вряд ли из затеи что-то выгорит".

- Не исключаю, атаки на нас как на организаторов чемпионата мира еще будут, но вряд ли из затеи что-то выгорит, - цитирует ТАСС Колобкова. - Страна готовится, строятся стадионы, аэропорты, отели, продаются билеты на матчи, команды бронируют места под базы. Надо все-таки соизмерять масштаб возможных проблем с уровнем санкций, тем более что нет причин их введения.

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля.