Коллина не исключил возможность команд в будущем запрашивать ВАР

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина не исключил, что в перспективе спорные ситуации могут быть рассмотрены с помощью системы видеопомощи арбитрам (ВАР) после соответствующего запроса команд.

Чемпионат мира в России стал первым, на котором используется ВАР. Впервые на турнире система была применена в матче группового этапа между сборными Франции и Австралии. Решение о том, использовать ли ВАР в спорных ситуациях, на данный момент принимает арбитр встречи.

В ответ на вопрос, смогут ли команды в будущем запрашивать просмотры ВАР, Коллина ответил: "Я ничему не говорю нет. У нас есть новые предложения, идеи, мы все их изучаем, все проверяем".

До чемпионата мира система ВАР в тестовом режиме также использовалась в ряде футбольных чемпионатов.