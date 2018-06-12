Коллина надеется, что проявлений расизма во время ЧМ-2018 не будет

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина выразил надежду на то, что во время чемпионата мира-2018 в России не будет проявлений расизма. По его словам, арбитры знают, как действовать в таких случаях.

- Будет здорово, если это не произойдет, - сказал Коллина, отвечая на вопрос журналистов о расизме и возможных действиях судей в случае оскорблений с трибун. - Когда спорт смешивают с расизмом, это никто не может понять. Будем надеяться, что такое не произойдет. Но если нечто подобное произойдет, то есть четкая трехэтапная процедура. Арбитры готовы пройти по этим этапам, если это потребуется.

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