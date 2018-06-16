Коллаж дня. Зинедин Роналду или Криштиану Зидан

После матча чемпионата мира-2018 Португалия - Испания (3:3) в интернете появился коллаж, на котором у форварда португальцев Криштиану Роналду лицо Зинедина Зидана. Автор был вдохновлен штрафным ударом, который португальский нападающий "Реала" реализовал на последних минутах встречи и принес своей команде ничью. Бывший главный тренер мадридцев Зидан в игроцкие годы также мастерски исполнял стандарты.

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