Коллаж дня. Зинедин Роналду или Криштиану Зидан

После матча чемпионата мира-2018 Португалия - Испания (3:3) в интернете появился коллаж, на котором у форварда португальцев Криштиану Роналду лицо Зинедина Зидана. Автор был вдохновлен штрафным ударом, который португальский нападающий "Реала" реализовал на последних минутах встречи и принес своей команде ничью. Бывший главный тренер мадридцев Зидан в игроцкие годы также мастерски исполнял стандарты.
Quand tu sais que ton coup-franc va aller au fond.#CroisonsLes #PORESP pic.twitter.com/V4wawUiaVk– GuillaumeTC (@GuillaumeTC) 15 июня 2018 г.