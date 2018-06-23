Коллапс в Домодедове. Видео

В распоряжении "СЭ" появилось видео из аэропорта "Домодедове", где из-за технического сбоя задерживается вылет самолетов.

Ранее стало известно, что сотрудники аэропорта не могут регистрировать пассажиров и ничего им не объясняют. Вылет некоторых рейсов задержан более чем на час.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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