Коллапс в Домодедове. Видео

В распоряжении "СЭ" появилось видео из аэропорта "Домодедове", где из-за технического сбоя задерживается вылет самолетов.
#ЧМ2018 Коллапс в Домодедово pic.twitter.com/09eiEX0G2L– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 23 июня 2018 г.
Ранее стало известно, что сотрудники аэропорта не могут регистрировать пассажиров и ничего им не объясняют. Вылет некоторых рейсов задержан более чем на час.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/