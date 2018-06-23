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Коллапс в "Домодедове". Из-за сбоя задержится вылет самолетов. Фото

23 июня. Аэропорт "Домодедово" Коллапс. Зависли компьютеры. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" 23 июня. Аэропорт "Домодедово" Коллапс. Зависли компьютеры. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" 23 июня. Аэропорт "Домодедово" Коллапс. Зависли компьютеры. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" 23 июня. Аэропорт "Домодедово" Коллапс. Зависли компьютеры. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
23 июня. Аэропорт "Домодедово" Коллапс. Зависли компьютеры. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

В аэропорту "Домодедово" в субботу утром задержится вылет рейсов из-за произошедшего технического сбоя. Сотрудники терминала не могут регистрировать пассажиров и ничего им не объясняют. Вылет некоторых рейсов задержан более чем на час. "СЭ" уточняет информацию.

Не исключено, что проблемы произошли только у одного крупного перевозчика. При этом у стоек которого скопились большие очереди.

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