Коллапс в "Домодедове". Из-за сбоя задержится вылет самолетов. Фото

В аэропорту "Домодедово" в субботу утром задержится вылет рейсов из-за произошедшего технического сбоя. Сотрудники терминала не могут регистрировать пассажиров и ничего им не объясняют. Вылет некоторых рейсов задержан более чем на час. "СЭ" уточняет информацию.

Не исключено, что проблемы произошли только у одного крупного перевозчика. При этом у стоек которого скопились большие очереди.

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