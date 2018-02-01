Колин Смит: "В Самаре есть отставание по графику строительства стадиона"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заявил о том, что в федерации в курсе об отставании графика строительства стадиона в Самаре. Однако он получил заверения, что арену достроят в срок.

– В Самаре есть отставание по графику, – сказал Смит. – Но мы видели новый план и получили заверения от подрядчика и местных властей, что все будет построено в срок. Продолжим следить за ситуацией.

– Музей на стадионе "Открытие Арена" будет закрыт на время чемпионата мира?

– Этот музей прекрасен. Всем советую его посетить, кто еще не был. Мы подумаем, как с ним поступить на время чемпионата мира. Попасть к нему будет сложно, так как будет периметр безопасности. Ведь он находится в самом сердце арены.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге. (Павел ГУРЕВИЧ)