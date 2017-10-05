Колин Смит: "Трибуны на стадионе в Екатеринбурге выглядят странно, но с них потрясающий вид"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что временные трибуны на стадионе чемпионата мира 2018 года в Екатеринбурге выглядят необычно и странно. При этом он подчеркнул, что вид на поле с них открывается потрясающий.

– Стадион должен соответствовать потребностям города и зрителей, это важно с точки зрения наследия чемпионата мира, – цитирует ТАСС Смита. – Именно поэтому мы устанавливаем временные конструкции, город получит необходимое количество мест после турнира. С точки зрения внешнего вида, временные трибуны выглядят необычно и странно. Однако с них открывается потрясающий вид на поле, ничего не помешает болельщикам.