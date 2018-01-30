Колин Смит: "Ситуация вокруг российских спортсменов на Олимпиаде не повлияет на проведение ЧМ-2018"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит во время финального операционного визита на стадион "Санкт-Петербург" подчеркнул, что отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2018 не повлияет на подготовку и проведение чемпионата мира-2018.

По его словам, перед турниром все его участники пройдут обязательную антидопинговую проверку. По ходу ЧМ-2018 будут организованы выборочные проверки.

– Ситуация вокруг российских спортсменов на зимней Олимпиаде не повлияет на подготовку и проведение чемпионата мира, – сказал Смит. – Медицинские специалисты ФИФА проведут досоревновательные проверки всех участников чемпионата мира-2018 и выборочные проверки некоторых футболистов уже во время самого турнира. (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.