Колин Смит: "Обсуждали с "Оргкомитетом-2018" проблему выхода болельщиков со стадиона "Лужники"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит подчеркнул, что в организации обсудили проблему выхода болельщиков со стадиона "Лужники" после товарищеского матча Россия – Аргентина (1:0).

На этой встрече присутствовало 78 750 человек. После игры некоторые из них покидали территорию стадиона до двух часов, причем ряду болельщиков пришлось идти пешком до станции метро "Парк культуры".

– Цель тестовых матчей заключается в том, чтобы выявить все сложности и недостатки. Все-таки стадион не используется регулярно, – сказал Смит. – Возник ряд сложностей, в том числе и с выходом болельщиков со стадиона. Мы вчера детально обсуждали эту проблему.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге. (Павел ГУРЕВИЧ)