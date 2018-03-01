Колин Смит: "Насилие на чемпионате мира недопустимо"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий во время операционного визита ФИФА на стадион "Фишт" подчеркнул, что организация не поддерживает насилие.

– Как ФИФА отреагировала на беспорядки в Бильбао перед матчем "Атлетика" со "Спартаком"? Не боитесь ли вы повторения ситуации в России?

– В первую очередь, выражаю соболезнования и поддержку всем семьям, чьи родственники пострадали в тот день. ФИФА не поддерживает насилие ни в каком виде и на таком крупном турнире, как чемпионат мира, оно недопустимо. Есть федеральные и региональные требования ФИФА. (Гоша ЧЕРНОВ)