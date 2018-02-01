Колин Смит: "Лужники" полностью готовы к проведению чемпионата мира"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит подчеркнул, что стадион "Лужники" полностью готов к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Также он отметил, что "Открытие Арена" не имеет слабых сторон.

– Мой визит был разделен на три части. Сегодня завершается его первое часть, – сказал Смит. – "Спартак" – это стадион, на котором успешно прошли матчи Кука конфедераций. Мы лишь делаем финальные штрихи, вносим последние изменения. Осталось всего 130 дней до чемпионата.

Как уже сказал Сорокин, власти города проделали большую работу. Мы вчера увидели, что "Лужники" полностью готовы к проведению чемпионата мира. То же касается и других стадионов, они во многом готовы.

Каждый стадион по-своему уникален. Если говорить о стадионе "Спартак", то я не вижу у него слабых сторон. (Павел ГУРЕВИЧ)

Алексей Сорокин: "ФИФА не имеет вопросов по готовности Москвы к чемпионату мира"