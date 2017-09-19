Количество заявок на билеты на финал чемпионата мира-2018 уже превысило вместимость "Лужников"

Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер заявил, что количество желающих приобрести билеты на финал чемпионата мира 2018 года уже превысило вместимость "Лужников", где пройдет матч. Он подчеркнул, что на данный момент подано уже 83 тысячи заявок.

– По количеству заявок лидируют болельщики из России. Наибольший интерес проявлен к матчу открытия и финалу, – приводит "Р-Спорт" слова Эллера. – На открытие подано 60 тысяч заявок, на финал – 83 тысячи.

Напомним, вместимость стадиона "Лужники", реконструированного к мировому первенству, составляет 81 тысячу человек. На нем пройдут матч открытия и финал турнира.

Чемпионат мира-2018 состоится с 14 июня по 15 июля.

Количество заявок на билеты на ЧМ-2018 приблизилось к одному миллиону