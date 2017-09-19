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12:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Количество заявок на билеты на ЧМ-2018 приблизилось к одному миллиону


Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер заявил, что количество заявок на билеты на матчи чемпионата мира-2018 приблизилось к одному миллиону. Продажа билетов на матчи ЧМ-2018, которые пройдут в 11 городах России, стартовала в минувший четверг, болельщики за первые сутки отправили более 500 тысяч заявок.

По количеству отправленных заявок лидируют болельщики из России. Далее следуют мексиканцы, аргентинцы, бразильцы, китайцы, американцы, колумбийцы, немцы и англичане.

– Мы очень удовлетворены количеством заявок, – цитирует "Р-Спорт" Эллера. - На данный момент количество приблизилось к одному миллиону. Наибольшее количество зарубежных заявок – Аргентина, Мексика, США и Китай.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170919/1125965672.html

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