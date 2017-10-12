20:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Количество заявок на билеты ЧМ в России пока меньше, чем на ЧМ в Бразилии

2

Количество заявок на билеты ЧМ-2018 в первый этап оказалось меньше, чем на предыдущий ЧМ-2014 в аналогичный этап, информирует Sky Sports. Так, на турнир в России подано почти заявок 3,5 миллиона билетов. На ЧМ в Бразилии эта цифра состовляла 6,17 миллиона. Это на 43 процента меньше.

Однако отмечается, что сроки первого этапа подачи заявок у двух турниров разные. В Бразилии подача проходила с 20 августа по 10 октября, а на ЧМ в России заявки подавались с 14 сентября и до 12 октября.

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

rusfed 2.0

На плей-офф и на все матчи в Москве и Петербурге свободных билетов не будет в любом случае. Под вопросом только групповые матчи - условная игра Саудовская Аравия против Алжира в условном Саранске

20:49

Andrey6201

Это фигня, зато Сорокин рад и счастлив, и даже писается кипятком в штаны :)

20:43