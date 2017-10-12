Количество заявок на билеты ЧМ в России пока меньше, чем на ЧМ в Бразилии

Количество заявок на билеты ЧМ-2018 в первый этап оказалось меньше, чем на предыдущий ЧМ-2014 в аналогичный этап, информирует Sky Sports. Так, на турнир в России подано почти заявок 3,5 миллиона билетов. На ЧМ в Бразилии эта цифра состовляла 6,17 миллиона. Это на 43 процента меньше.

Однако отмечается, что сроки первого этапа подачи заявок у двух турниров разные. В Бразилии подача проходила с 20 августа по 10 октября, а на ЧМ в России заявки подавались с 14 сентября и до 12 октября.