Количество заказанных FAN ID достигло 750 тысяч

Количество заказанных паспортов болельщика на матчи чемпионата мира-2018 достигло 750 тысяч, половина из них – заявки россиян. Об этом сообщили в оргкомитете "Россия-2018".

Паспорт болельщика – нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый болельщик, купивший билет на матчи чемпионата мира-2018.

– На 13 мая 2018 года заказано 750 тысяч паспортов болельщика, половина из них - россиянами, – цитирует ТАСС представителя оргкомитета. – 32 тысяч заявок поступило из США, более 25 тысяч – из Мексики, 23 тысячи – из Китая, 20,6 тысяч – из Аргентины, 19,4 тысяч – из Колумбии, 17 тысяч – из Перу, 16 тысяч – из Германии, 15 тысяч – из Бразилии и 12,6 тысяч – из Египта.

Паспорт болельщика применялся при проведении Кубка конфедераций в 2017 году.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира сыграют в группе А со сборными Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.