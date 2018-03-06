Количество мест на стадионе "Калининград" не будет уменьшено после ЧМ-2018

Количество мест на стадионе чемпионата мира-2018 в Калининграде не будет уменьшено после окончания турнира, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Александра Рольбинова. Арена рассчитана на 35 тысяч мест, ранее сообщалось, что после ЧМ-2018 ее вместимость может уменьшиться до 25 тысяч.

- Стадион у нас действительно 35-тысячный и он потом таким и останется, - сказал Рольбинов.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня),Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).