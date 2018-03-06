Количество мест на стадионе "Калининград" не будет уменьшено после ЧМ-2018

Количество мест на стадионе чемпионата мира-2018 в Калининграде не будет уменьшено после окончания турнира, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Александра Рольбинова. Арена рассчитана на 35 тысяч мест, ранее сообщалось, что после ЧМ-2018 ее вместимость может уменьшиться до 25 тысяч.
- Стадион у нас действительно 35-тысячный и он потом таким и останется, - сказал Рольбинов.
В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня),Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).
kirsann
стадион построили.. может хоть командой займутся!? ..а то что-то совсем смотреть на этот жалкий футбол желания нет!
00:34
Спринт
Какая разница сколько будет вмещать зрителей стадион в Кенигсберге, если на матчи ходит 4-5 тысяч болельщиков. Просто будет очередное бесполезное спорт. сооружение, которых в России будет и есть множество после показухи ОИ-2014 и ЧМ-2018.
00:15
grey174
На последней игре "Балтики" присутствовало 4 173 зрителя.... Чтобы собрать полный 35-тысячник нужно будет продавать абонементы в Германии, Прибалтике и Польше!
23:23 6 марта
Maded
Ну слава Богу! А то повадились стадионы обрезать.
21:29 6 марта