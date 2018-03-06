20:57 6 марта | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Количество мест на стадионе "Калининград" не будет уменьшено после ЧМ-2018

4

Количество мест на стадионе чемпионата мира-2018 в Калининграде не будет уменьшено после окончания турнира, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Александра Рольбинова. Арена рассчитана на 35 тысяч мест, ранее сообщалось, что после ЧМ-2018 ее вместимость может уменьшиться до 25 тысяч.

- Стадион у нас действительно 35-тысячный и он потом таким и останется, - сказал Рольбинов.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия  Нигерия (16 июня),Сербия  Швейцария (22 июня), Испания Марокко (25 июня), Англия  Бельгия (28 июня).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5013588

4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

kirsann

стадион построили.. может хоть командой займутся!? ..а то что-то совсем смотреть на этот жалкий футбол желания нет!

00:34

Спринт

Какая разница сколько будет вмещать зрителей стадион в Кенигсберге, если на матчи ходит 4-5 тысяч болельщиков. Просто будет очередное бесполезное спорт. сооружение, которых в России будет и есть множество после показухи ОИ-2014 и ЧМ-2018.

00:15

grey174

На последней игре "Балтики" присутствовало 4 173 зрителя.... Чтобы собрать полный 35-тысячник нужно будет продавать абонементы в Германии, Прибалтике и Польше!

23:23 6 марта

Maded

Ну слава Богу! А то повадились стадионы обрезать.

21:29 6 марта

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!