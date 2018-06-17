Коларову подарили автомобиль "Лада 4х4" за победу над Коста-Рикой

Глава Самарской области Дмитрий Азаров подарил капитану сборной Сербии Александру Коларову сертификат на автомобиль "Лада 4х4" после победы над Коста-Рикой (1:0). 32-летний серб стал автором единственного гола в этой встрече и был признан лучшим игроком.

- Что касается отдельного подарка, то я подарил Коларову сертификат на вазовскую модель "4х4", - цитирует РИА Новости Азарова. - Ему очень понравилось! Уверен, что это авто будет ему напоминать о голе и о нашей арене, где победила его команда в таком важном и значимом матче.

Сербия выступает в группе E, где ей предстоит сыграть против Швейцарии (22 июня, Калининград) и Бразилии (27 июня, Москва, "Спартак").