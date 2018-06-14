Кокорин - сборной России: "Ребятам удачи и главное без травм"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в своем Инстаграме поздравил всех с началом чемпионата мира по футболу и пожелал игрокам обойтись без травм.

"С праздником. Ребятам удачи и главное без травм" - написал Кокорин.

Кокорин не примет участие в чемпионате мира из-за травмы крестообразны связок, которую футболист получил 15 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "РБ Лейпциг".

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