Кокорин проводил Самедова и Игнашевича из сборной и намекнул на уход Габулову

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в "сториз" Инстаграма оставил три сообщения игрокам сборной России. Сперва он поблагодарил Александра Самедова, объявившего об уходе из национальной команды, а также Сергея Игнашевича, завершившего карьеру футболиста.
"Рад был вместе выходить на поле с тобой", - обратился Кокорин к Самедову.
"И с тобой, легенда", - написал форвард Игнашевичу.
После этого он пошутил над Владимиром Габуловым, намекнув, что тому тоже не мешало бы подумать о завершении карьеры.
"Брат, а ты там че?" - написал Кокорин 34-летнему голкиперу "Брюгге".
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