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Кокорин проводил Самедова и Игнашевича из сборной и намекнул на уход Габулову

Александр КОКОРИН и Александр САМЕДОВ. Александр КОКОРИН и Сергей ИГНАШЕВИЧ. Александр КОКОРИН и Владимир ГАБУЛОВ.
Александр КОКОРИН и Александр САМЕДОВ.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в "сториз" Инстаграма оставил три сообщения игрокам сборной РоссииСперва он поблагодарил Александра Самедова, объявившего об уходе из национальной команды, а также Сергея Игнашевича, завершившего карьеру футболиста.

"Рад был вместе выходить на поле с тобой", - обратился Кокорин к Самедову.

"И с тобой, легенда", - написал форвард Игнашевичу.

После этого он пошутил над Владимиром Габуловым, намекнув, что тому тоже не мешало бы подумать о завершении карьеры.

"Брат, а ты там че?" - написал Кокорин 34-летнему голкиперу "Брюгге".

Сборная России на чемпионате мира по футболу

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