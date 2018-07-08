Кокорин проводил Самедова и Игнашевича из сборной и намекнул на уход Габулову

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в "сториз" Инстаграма оставил три сообщения игрокам сборной России. Сперва он поблагодарил Александра Самедова, объявившего об уходе из национальной команды, а также Сергея Игнашевича, завершившего карьеру футболиста.

"Рад был вместе выходить на поле с тобой", - обратился Кокорин к Самедову.

"И с тобой, легенда", - написал форвард Игнашевичу.

После этого он пошутил над Владимиром Габуловым, намекнув, что тому тоже не мешало бы подумать о завершении карьеры.

"Брат, а ты там че?" - написал Кокорин 34-летнему голкиперу "Брюгге".

Сборная России на чемпионате мира по футболу