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Кокорин пожелал Месси выйти в финал ЧМ и сыграть против России


Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в Инстаграме поздравил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с днем рождения. Сегодня, 24 июня, игроку "Барселоны" исполнился 31 год.

- С днем рождения, ждем тебя в финале (чемпионата мира. - Прим. "СЭ") против России, - написал Кокорин. 

 

С Днём Рождения 👑⚽️ждём тебя в финале против🇷🇺

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) 24 Июн 2018 в 4:16 PDT

Сборная России уже обеспечила участие в плей-офф турнира, судьба аргентинцев определится в 3-м туре группового этапа.

Как Месси выйти в плей-офф //
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