Кокорин пожелал Месси выйти в финал ЧМ и сыграть против России

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в Инстаграме поздравил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с днем рождения. Сегодня, 24 июня, игроку "Барселоны" исполнился 31 год.



- С днем рождения, ждем тебя в финале (чемпионата мира. - Прим. "СЭ") против России, - написал Кокорин.

Сборная России уже обеспечила участие в плей-офф турнира, судьба аргентинцев определится в 3-м туре группового этапа.

Как Месси выйти в плей-офф //

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