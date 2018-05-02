Кокорин - Дзюбе: "Твое попадание на чемпионат мира под большим вопросом"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин в своем Инстаграме опубликовал видеообращение нападающему "Арсенала" Артему Дзюбе. Игрок сине-бело-голубых продемонстрировал, как успешно проходит его восстановление после разрыва крестообразной связки колена.
- Дзю, после этого видео твое попадание на чемпионат мира под большим вопросом, - написал Кокорин, который нередко в соцсетях обменивается месседжами с арендованным тульским "Арсеналом" одноклубником.
Чемпионат мира пройдет в России 14 июня по 15 июля. Расширенный состав национальной команды из 35 фамилий должен быть прислан ФИФА к 14 мая.
27-летний Кокорин восстанавливается после разрыва крестообразных связок правого колена, травму он получил 15 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:1). Реабилитация после таких повреждений занимает от четырех до шести месяцев.
Гантэр
Более ничего ужасного ,чем Черчесов тренер сборной не могло произойти.
17:00
Подковоголовый баклан
Это спортивная газета или вестник переписки двух дегенератов?
16:58
waleriy
Зюбы и Денисова в сборной не будет никогда
16:49
crazysun78
Хоть так хоть этак играть колеками
16:43
ngil
Это попадание Кокорина под большим вопросом.
16:16
клад555
Зайцекрыс..)))
15:49
Зайцекрыс
to клад555 Не просто юмор, а изощренный юмор. Под..б усов по поводу Дзюбы через пятое колено... Точнее, через свое собственное))))
15:23
клад555
Serenky25 Кокоша имеет влияние на усы....это просто юмор,неужели мозгов не хватает понять?
15:11
Serenky25
Кокоша имеет влияние на усы?
15:10
совва
Duke of York По-моему, сборной нужны оба - и Дзюба, и Кокорин. С одним форвардом Смоловым даже выйти в плей-офф будет трудно. Необходима возможность варьировать составом. ______________________ ты че куришь?))) даже выйти в плей-офф))) из группы выйти хоть как уже успех...
14:48
sailor1990
зачем сборной России нападающие?
14:44
клад555
vassel Черчесов, если он не дурак, ни за что не возьмёт на ЧМ игроков только только восстановившихся после таких серьёзных травм и не набравших форму!!!...Черчесов тебя забыл спросить!
14:29
vassel
Черчесов, если он не дурак, ни за что не возьмёт на ЧМ игроков только только восстановившихся после таких серьёзных травм и не набравших форму!!!
14:21
Duke of York
По-моему, сборной нужны оба - и Дзюба, и Кокорин. С одним форвардом Смоловым даже выйти в плей-офф будет трудно. Необходима возможность варьировать составом.
14:17
Антимайдан
Если у Александра есть шанс попасть на ЧМ, с прежним своим уровнем, дай Бог, что бы он им воспользовался. Здоровья!
14:11