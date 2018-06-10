Коке: "Сборной Испании на ЧМ-2018 нужно играть на пределе своих возможностей"

Полузащитник сборной Испании Коке после товарищеского матча с Тунисом (1:0) отметил, что важно выиграть первый матч на турнира. В стартовой игре 15 июня испанцы сыграют с Португалией в Сочи.

- Очень важно выиграть самый первый матч на чемпионате мира, потому что он задает тон всему турниру, - приводит ТАСС слова Коке. - Мы очень хотим выиграть этот матч, но мы достаточно спокойны в подготовке к нему. Я не строю планов на весь чемпионат мира, считаю, что нам надо идти от матча к матчу и добиваться победы в каждой из предстоящих игр. И нам просто надо играть на пределе своих возможностей.

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