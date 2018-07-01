Коке: "Сборная Испании не заслужила такого"

Полузащитник сборной Испании Коке считает, что его команда не заслужила вылета в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Испанцы уступили России в серии пенальти (1:1, пенальти - 3:4).

– Тяжелый день не только для меня, но и для всех испанцев. Мы этого не ожидали, - цитирует официальный сайт РФС Коке. - Мы провели отличную игру, могли скорректировать некоторые детали, но не заслужили такого. Фортуна покинула нас в серии пенальти.

Не думаю, что нам было комфортно при 1:0, мы должны были контролировать игру, а соперник хотел измотать нас, чтобы пройти дальше. Наша команда играла хорошо. Это футбол.

Мы старались отдать все. Иногда мы выходили с хорошим настроем, иногда хуже, но сейчас нам больнее всего.