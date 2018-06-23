"Когда я проснулся, то увидел огонь в двигателе". Перуанец о задымлении в самолете

Перуанские болельщики, которые чуть было не попали в авиакатастрофу в России, рассказывают о том, что им пришлось пережить.

На борту самолета, на котором болельщики сборной Перу возвращались из Екатеринбурга в Москву через Тюмень, произошло возгорание. Некоторые из 70 перуанцев, летевших этим рейсом, предположили, что возгорание произошло в двигателе, из турбины которого пошел дым.

"Я сидел в стороне окна, но встал посмотреть, что произошло, так как произошел толчок, похожий на те, которые происходят во время турбулентности. Я спал и резко проснулся от этого толка, а когда подошел к окну, то увидел там огонь. Я никогда не испытывал ничего подобного", – делится впечателниями пассажир Диего Паласиос, чьи слова приводит перуанское издания Panamericana.

По словам пассажира ситуация также осложнялась тем, что бортпроводники провели предполётный инструктаж только на русском языке, а при задымлении в салоне не выпали кислородные маски.

Самолет с перуанскими болельщиками загорелся перед посадкой. Видео