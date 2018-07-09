"Когда принимает Ленин?" Волонтеры рассказали, о чем спрашивают иностранцы на ЧМ-2018

Порядка пяти тысяч городских волонтеров помогают болельщикам чемпионата мира по футболу ориентироваться в российской столице, сообщает "Р-Спорт". Они рассказали, что самыми необычными вопросами, на которые им приходилось отвечать, были "Когда принимает Ленин" и "Как найти Дог-стейшн".

"К необычным просьбам можно отнести такие вопросы: "Когда принимает Ленин?", "Можно ли добраться до Саранска на такси?" или "Как найти Дог-стейшн?" Так называют иностранцы станцию метро "Площадь Революции", где находятся наши счастливые собаки, которым трут носы для удачи своим сборным", - говорится в сообщении пресс-службы "Мосволонтера".

В пресс-службе подчеркнули, что к волонтерам обращаются с самыми разными вопросами и просьбами, но чаще всего интересуются, как добраться до стадиона или Фестиваля болельщиков, а также где получить Fan ID. Помимо этого, часто туристы просят помочь найти гостиницы, вокзалы или достопримечательности в столице.

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