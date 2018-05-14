Коэнтрау не сыграет на ЧМ-2018 по собственному желанию

Защитник "Спортинга" Фабиу Коэнтрау отказался от места в заявке сборной Португалии на чемпионат мира-2018. При этом 30-летний спортсмен подчеркнул, что не завершает карьеру в национальной команде.

"На прошлой неделе я сообщил тренерскому штабу сборной, что после очень утомительного сезона не чувствую себя в том состоянии, чтобы представлять Португалию на чемпионате мира. Я никогда не откажусь от своей страны и надеюсь, что в будущем смогу представлять нашу национальную команду. Я остаюсь одним из вас и буду вас поддерживать. Удачи, ребята!", – написал Коэнтрау в своем Фейсбуке.

В составе сборной Португалии Коэнтрау выиграл бронзу чемпионата Европы-2012.