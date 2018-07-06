Кобзон не ожидал таких результатов сборной России на чемпионате мира-2018

Артист Иосиф Кобзон надеется, что сборная России сможет обыграть Хорватию в 1/4 финала чемпионата мира-2018​. По его мнению, выход в четвертьфинал не ожидал никто.

– Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете вообще работу тренера сборной России, Станислава Черчесова, игру команды на чемпионате мира?

– На высочайшем уровне. Никто этого не ожидал. Ни вы, ни я, ни страна. Я считаю, что это невероятное достижение духа, патриотизма и желание противостоять всем русофобам, которые собирают и говорят гадости о нашей России.

– Ясно... Скажите, а какой ваш прогноз на предстоящий матч в Сочи? Я уверен, что вы будете и в субботу, 7 числа, болеть за нашу сборную в игре с Хорватией...

– Конечно же, я обязательно буду смотреть и этот матч. Хотелось бы надеяться, что мы победим!

– И ваши пожелания – тренеру, может быть, отдельным игрокам?

– Я поздравил Газзаева в Думе не только с победой по футболу, но и с тем, что именно команда Черчесова победила. Считаю это большим достижением в спорте, в укреплении духа победителей, в патриотизме.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ