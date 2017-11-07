Клозе представит кубок чемпионата мира во время финальной жеребьевки в Москве

Лучший бомбардир чемпионатов мира Мирослав Клозе представит кубок во время финальной жеребьевки в Москве, которая состоится 1 декабря. Бывший нападающий сборной Германии вынесет трофей на сцену Государственного Кремлевского дворца.

– По вполне очевидным причинам с чемпионатами мира у меня связаны совершенно особые воспоминания, – приводит пресс-служба ФИФА слова Клозе. – Для меня большая честь даже после завершения карьеры оставаться частью чемпионата мира. Особенно почетно представить России и всему миру официальный кубок, за который мы бились и который завоевали в 2014 году в Бразилии.

Жеребьевка – это удивительное событие! Ты знаешь, что внимание всего футбольного мира приковано к ней, и в эти минуты испытываешь невероятные чувства в ожидании результатов. В этом году я уже приезжал в Россию на Кубок конфедераций ФИФА и не сомневаюсь, что нас ждет великолепная финальная жеребьевка турнира – достойная прелюдия к чемпионату мира ФИФА в следующем году.

Напомним, что Клозе за свою карьеру принял участие в четырех чемпионатах мира – с 2002 по 2014 год. В финальных стадиях турнира он забил 16 голов. Это достижение является действующим рекордом.