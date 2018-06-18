"Климкин - клоун". Эксперт раскритиковал главу МИД Украины, который призвал использовать ЧМ в интересах Киева

Политолог Леонид Крутаков жестко раскритиковал слова Павла Климкина. Глава МИД Украины заявил, что чемпионат мира нужно использовать для решения вопроса об обмене удерживаемых лиц между Украиной и Россией.



Ранее Климкин угрожал "испортить" праздник футбола.

- Я не думаю, что это может произойти. Чемпионат мира по футболу не может стать отправной точкой принятия решения, - цитирует Крутакова Sovetov.su. - Если такое решение и будет приниматься, если оно рассматривается, то это никак не будет связано с чемпионатом мира.



Я не думаю, что реально осужденные люди, могут быть подвержены обмену. Наплевать на собственную судебную систему было бы неправильно со стороны России. Хотя, обмен для русскоязычных людей, которые там, был бы правильным. В Украинских тюрьмах сильно унижают людей. Но точно не во время чемпионата мира и точно не Климкин эти вопросы будет решать.

То, что этот клоун в публичном пространстве рассказывает, больше похоже на шаманов в районе крайнего севера. Они бегают с бубнами вокруг костра и стучат, но это не значит, что от этого что-то изменится. Я бы на Климкина не обращал внимания. Совсем не тот человек, который может повлиять на принятие решения.

Министр иностранных дел Украины сказал, как можно извлечь пользу из ЧМ-2018 в России //

В МИД Украины готовы помогать болельщикам на чемпионате мира //

Глава МИД Украины призвал испортить России праздник футбола //

"Добро пожаловать в Россию!" В Госдуме отреагировали на призыв главы МИД Украины "испортить России футбольный праздник"