13:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Климкин - клоун". Эксперт раскритиковал главу МИД Украины, который призвал использовать ЧМ в интересах Киева

Павел КЛИМКИН. Фото AFP
Павел КЛИМКИН. Фото AFP

Политолог Леонид Крутаков жестко раскритиковал слова Павла КлимкинаГлава МИД Украины заявил, что чемпионат мира нужно использовать для решения вопроса об обмене удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

Ранее Климкин угрожал "испортить" праздник футбола.

- Я не думаю, что это может произойти. Чемпионат мира по футболу не может стать отправной точкой принятия решения, - цитирует Крутакова Sovetov.su. - Если такое решение и будет приниматься, если оно рассматривается, то это никак не будет связано с чемпионатом мира.

Я не думаю, что реально осужденные люди, могут быть подвержены обмену. Наплевать на собственную судебную систему было бы неправильно со стороны России. Хотя, обмен для русскоязычных людей, которые там, был бы правильным. В Украинских тюрьмах сильно унижают людей. Но точно не во время чемпионата мира и точно не Климкин эти вопросы будет решать.

То, что этот клоун в публичном пространстве рассказывает, больше похоже на шаманов в районе крайнего севера. Они бегают с бубнами вокруг костра и стучат, но это не значит, что от этого что-то изменится. Я бы на Климкина не обращал внимания. Совсем не тот человек, который может повлиять на принятие решения.

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Дополнительная информация

http://sovetov.su/news/154_klimkin__kloun_ekspert_o_predlozhenii_glavi_mid_ukraini_ispolzovat_CHm_v_rossii_s_vigodoy_dlya_kieva.html

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