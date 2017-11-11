21:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Классная голевая комбинация сборной Замбии в игре с Камеруном

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В игре отборочного турнира чемпионата мира-2018 ЗамбияКамерун (2:2) полузащитник хозяев поля Брайан Мвила отправил мяч в сетку ворот соперника после потрясающей комбинации команды. Перед штрафной гостей Энок Мвепу дважды сыграл в "стенку" с Патсоном Дака, после чего последний пяткой вывел на ударную позицию Мвила, который ударом в одно касание вывел свою команду вперед.

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малюта

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