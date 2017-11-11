Классная голевая комбинация сборной Замбии в игре с Камеруном

В игре отборочного турнира чемпионата мира-2018 Замбия – Камерун (2:2) полузащитник хозяев поля Брайан Мвила отправил мяч в сетку ворот соперника после потрясающей комбинации команды. Перед штрафной гостей Энок Мвепу дважды сыграл в "стенку" с Патсоном Дака, после чего последний пяткой вывел на ударную позицию Мвила, который ударом в одно касание вывел свою команду вперед.

Замбия никуда не вышла, но за этот гол ее цикл ЧМ-2018 запомнится. Футбол - как игра pic.twitter.com/KqlooMCDzk – Андрей Кузичев (@Andy73sr) 11 ноября 2017 г.