Кларенс Зеедорф: "У сборной Уругвая очень сильно развит командный дух"

Известный в прошлом игрок сборной Голландии Кларенс Зеедорф высоко оценил игру сборной Уругвая в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии. Уругвайцы добились победы со счетом 2:1.

– Мне очень нравится командный дух этой сборной. Мне нравится то, как они взаимодействуют между собой, – заявил в эфире Fox Sports Зеедорф. – Каждый раз, когда кто-то теряет мяч, этот игрок сразу бежит назад и возвращается на свою позицию. Уругвай – это очень сплоченная команда.





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