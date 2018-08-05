Китай стал лидером по числу болельщиков на ЧМ-2018

Наибольшее число туристов по Fan ID приехали в Россию на чемпионат мира-2018 из Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра общественных связей ФСБ России, основанные на информации Пограничной службы ФСБ.

"Наибольшее количество болельщиков прибыли в Российскую Федерацию из Китая (более 53 тысяч), США (более 46 тысяч), Мексики (более 41 тысяч), Аргентины (более 31 тысяч), Бразилии (более 27 тысяч), Германии и Великобритании (более 25 тысяч), Колумбии (более 23 тысяч), Перу и Франции (около 20 тысяч), Хорватии (более 18 тысяч)", – говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России. – В период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в пунктах пропуска осуществлен организованный пропуск через государственную границу Российской Федерации более 633 тысяч иностранных граждан по персонифицированным картам зрителей (Fan ID. - Прим. "СЭ")".

Чаще всего болельщики проживали в Москве и Санкт-Петербурге. Основной поток иностранцев (более 80 процентов) пришелся на пункты пропуска в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково.