Кит Пузырь предсказал победу сборной России в матче с Египтом

Белый кит Пузырь из дельфинария Анапы предсказал победу сборной России во втором матче группового этапа чемпионата мира против Египта, сообщает ТАСС. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 21.00 по московскому времени.

- Предложили Пузырьку два мяча с флагами, и он выбрал Россию, - заявила ТАСС тренер Пузыря.- Проводили два раза - для надежности.

Ранее Пузырь пробовал себя в роли предсказателя перед матче россиян с Саудовской Аравией (5:0), тогда он также "поставил" на победу нашей сборной.

Россия - Египет: текстовая трансляция 19 июня в 21.00 по московскому времени. Санкт-Петербург

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь