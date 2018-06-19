20:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кит Пузырь предсказал победу сборной России в матче с Египтом


Белый кит Пузырь из дельфинария Анапы предсказал победу сборной России во втором матче группового этапа чемпионата мира против Египта, сообщает ТАСС. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 21.00 по московскому времени.

- Предложили Пузырьку два мяча с флагами, и он выбрал Россию, - заявила ТАСС тренер Пузыря.-  Проводили два раза - для надежности.

Ранее Пузырь пробовал себя в роли предсказателя перед матче россиян с Саудовской Аравией (5:0), тогда он также "поставил" на победу нашей сборной.

Россия - Египет: текстовая трансляция 19 июня в 21.00 по московскому времени. Санкт-Петербург

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5305293

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