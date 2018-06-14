Кирьяков о победе России в матче открытия ЧМ-2018: "Теперь критики сборной приутихнут"

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал "СЭ" победу нашей команды над Саудовской Аравией (5:0) в матче-открытия чемпионата мира.

- Когда команда выигрывает со счетом 5:0, меньше всего говорят о проблемах, - сказал Кирьяков. - Тренерский штаб разберет этот матч, укажет на некоторые ошибки. Но сегодня команда сыграла на ошибках и недочетах соперника. Было много позиционной игры, нельзя сказать, что было полное преимущество нашей сборной. Хотя играли дисциплинированно и строго, пытались убегать в быстрые атаки. Шли хорошие комбинации на флангах, после передач оттуда и были забиты пару голов.

Общий уровень наших игроков был выше, чем у футболистов Саудовской Аравии. Об этом говорят эпизоды, в частности – голы Черышева, которые он забил за счет индивидуального мастерства. В первом случае здорово сыграл на замахе, во втором - забил с левой ноги ударом внешней стороной стопы. Эти эпизоды и предопределили такой крупный счет.

Это очень важные три очка, достигнута крупная победа – думаю, теперь приутихнут все критики сборной. Хотя обольщаться не стоит. Завтра нужно смотреть матч Египет – Уругвай и нацеливаться на второй матч. Обыгрываем Египет – выходим из группы. Будет играть Салах или нет – в любом случае, нужно серьезно готовиться. Задел уже сделан. (Игорь НОВИКОВ)