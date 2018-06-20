Кирилл Немоляев: "Уругваю мы скромно и мило уступим"

Рок-музыкант и бессменный лидер группы "Бони' НЕМ" Кирилл Немоляев высказал мнение о победе сборной России над Египтом (3:1) во втором туре чемпионата мира в группе А.

- Матч с одной стороны принес всем нам положительные эмоции, а с другой, а во втором тайме, как мне показалось, физическое состояние и мотивация игроков Египта как-то резко упала. Не было в игре египтян ни страсти, ни ощущения ответственности, важности поединка и это очень странно. Я никак не могу понять, из-за чего это случилось. И, тем не менее, нашу сборную можно поздравить.

- Что дальше?

- Думаю, в плей-офф с треском проиграем. Уругваю мы скромно и мило уступим, а вот когда выйдем в следующую стадию, получим по полной программе. В любом случае команда победила в двух играх, а предпосылок к тому изначально было мало.

- Кого выделите в команде?

- Головина. У него есть потенциал, он не наелся футболом, еще голоден, что очень важно. У него вижу перспективу, а остальные просто на своем пределе сыграли.

- Как вам Салах?

- Нельзя сказать, что он стоял на поле. Наверное, он просто был освобожден от оборонительных функций. От Салаха, футболиста мирового уровня, ждали чудес, но то, что он был травмирован, изначально сыграло нам на руку. (Арман МКРТЧЯН)