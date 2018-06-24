Кирилл Немоляев - о клипе Слепакова и группы "Ленинград": "Такие частушки делаются быстро, авторы опоздали с выпуском клипа"

Рок-музыкант и бессменный лидер группы "Бони НЕМ" Кирилл Немоляев поделился своим мнением о клипе шоумена Семена Слепакова и группы "Ленинград" "Чемпионы", в котором артисты в ироничной форме воспевают успехи сборной России по футболу на домашнем ЧМ-2018.

- В современном мире надо все делать быстро, а тут реакция на успех сборной получилась запоздалой, - говорит Немоляев. - Чтобы написать такую песню, нужно потратить часа 3-4. Очень медленно сработали авторы, мне кажется, что клип должен был выйти на следующий день после матча с Египтом, чтобы его заметили ещё больше людей. Такие частушки делаются быстро, хочется пожелать авторам более оперативной реакции. Музыка может оставаться такой же бездарной, но выпускать следует побыстрее.

- Слепаков уже записывал песню о нашей сборной, только в негативном ключе. С "Ленинградом" получается, переобулся?

- Это же скоморохи, они что видят, о том и поют. Это не музыканты, а люди, которые должны своевременно реагировать на события, чтобы привлекать к себе внимание. Как для них выгоднее, так и реагируют. Этот клип нельзя рассматривать как музыкальное произведение, а просто как наиболее короткий способ высказаться. Никаких целей, кроме привлечения к себе внимания, такое творчество не преследует. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, одержав две победы на групповой стадии. Ей предстоит сыграть с Уругваем (25 июня, Самара).

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