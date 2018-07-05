Киран Триппьер: "У меня было хорошее предчувствие, когда я шел бить пенальти с Колумбией"

Защитник сборной Англии Киран Триппьер признался, что в серии пенальти в матче 1/8 чемпионата мира против Колумбии (1:1, по пен. 4:3) практически не волновался. В четвертьфинале турнира англичане встретятся со Швецией (7 июля, Самара).

- У меня было хорошее предчувствие, когда я шел бить свой пенальти, - цитирует официальный сайт "Тоттенхэма" Триппьера. – Понятно, что всегда немного нервничаешь перед ударом, но я тренировал пенальти на тренировках и сам вызываюсь, если есть такая необходимость. Я был счастлив забить. Швеция? Будет очень сложная игра. Они отлично потрудились, чтобы попасть в четвертьфинал. Как я сказал, будет тяжело, но мы готовы к тому, чтобы не допускать ошибок.

Отметим, что шведы в своем матче 1/8 финала обыграли с минимальным счетом Швейцарию.

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)