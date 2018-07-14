Киран Триппьер: "Саутгейт исполнил мою мечту"

Защитник сборной Англии Киран Триппьер подвел итоги матча за третье место на чемпионате мира с Бельгией (0:2).

- Главный тренер (Гарет Саутгейт. - Прим. "СЭ") исполнил мою мечту, когда включил меня в состав на чемпионат мира, - сказал Триппьер. - А дальше я просто старался делать максимум того, на что я способен, чтобы принести команде пользу, чтобы помочь своей стране.

- Ваши друзья, ваша семья приезжали в Россию. Какие у них остались впечатления?

- Да, моя семья была здесь, они улетели домой после нашей игры против Швеции. Конечно, сейчас они, как и мы, немного разочарованы. Но в целом мы все понимаем: сборная Англии движется к светлому будущему. (Игорь НОВИКОВ)

Браво, Бельгия! Глоток свежего воздуха //

Бронза "золотого поколения". Бельгия – третья //

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь