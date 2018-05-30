Киммих повздорил с Рюдигером на тренировке сборной Германии

Защитник сборной Германии Джошуа Киммих во время одной из тренировок команды в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 устроил потасовку с партнером по линии обороны Антонио Рюдигером, сообщает Bild. По информации издания, конфликт пришлось урегулировать члену тренерского штаба, лучшему бомбардиру в истории мировых первенств Мирославу Клозе.

Матчи чемпионата мира–2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Бразильцы сыграют в группе F сыграют с Мексикой (17 июня, Москва, "Лужники"), Швецией (23 июня, Сочи) и Кореей (27 июня, Казань).

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