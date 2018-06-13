Кильян Мбаппе: "Я на 100 процентов готов к ЧМ-2018"

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе отметил, что готов на 100 процентов к старту чемпионата мира-2018. Форвард вчера досрочно покинул тренировку команды после столкновения с Адилем Рами.

- Я готов на 100 процентов. Хотел продолжать тренировку, но тренеры попросили меня пойти в раздевалку, - приводит l'Equipe слова Мбаппе. - Такое бывает. Это случалось со мной раньше и еще произойдет в будущем.

Франция в первой игре ЧМ-2018 встретится с Австралией. Матч состоится 16 июня в Казани.

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