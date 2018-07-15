Кильян Мбаппе: "Выиграть чемпионат мира в моем возрасте - невероятно!"

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе заявил, что выиграть чемпионат мира в его возрасте - невероятный успех, но для него путь в футболе только начинается. Сегодня французы обыграли команду Хорватии в финальном матче турнира со счетом 4:2.

- Для Франции это новая история. - сказал Мбаппе. - Мы с самого начала группового этапа верили, что сможем достичь этой цели. Что я почувствовал, когда забил в финале? Работал для этого всю свою карьеру - и счастлив, что удалось это сделать. Выиграть чемпионат мира в моем возрасте - это невероятно! Но для меня это только начало пути, нужно продолжать в том же духе. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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