00:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кильян Мбаппе: "Увидимся в полуфинале"


Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе после победы над Уругваем в 1/4 финала чемпионата мира-2018 (2:0) обратился к своим фанатам. В полуфинале французы сыграют с бельгийцами - 10 июля в Санкт-Петербурге.

"Увидимся в полуфинале", - написал Мбаппе.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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