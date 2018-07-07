Кильян Мбаппе: "Увидимся в полуфинале"

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе после победы над Уругваем в 1/4 финала чемпионата мира-2018 (2:0) обратился к своим фанатам. В полуфинале французы сыграют с бельгийцами - 10 июля в Санкт-Петербурге.
"Увидимся в полуфинале", - написал Мбаппе.
Rendez-vous en demi-finale 🇫🇷👍🏽 pic.twitter.com/vnUFHORW7u– Kylian Mbappé (@KMbappe) 6 июля 2018 г.
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