Кильян Мбаппе: "Нет, я не спаситель Франции"

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе накануне матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Болгарии отметил, что не считает себя спасителем своей команды. По его мнению, главное - это команда, а не отдельные игроки.

- Что изменилось с вашего дебюта в сборной Франции? Вы находитесь под большим давлением? Вы спаситель страны?

- Нет, я не спаситель. Нас будет одиннадцать на поле. При этом я понимаю, что люди ожидают от меня многого, это имеет смысл. Когда есть хорошие игроки, вы ожидаете, что они сделают результат. У нас качественный состав с большим количеством талантливых футболистов. Один человек сам по себе не изменит ситуацию, но команда сможет сделать это.

- Вы, как правило, играете на правом фланге в "ПСЖ". Вы чувствуете себя лучше на правом фланге?

- Не знаю, лучше ли я стал на этой позиции. Это просто вопрос привычки. Привык играть на правом фланге. Когда я приехал в Париж, мне сказали, что будет сложно на правом фланге, но я показал, что могу играть на этой позиции. Я готов играть везде, где скажет тренер.

- Как переход в "ПСЖ" помог вам со сборной Франции?

- Мне еще не забронировано место в сборной! Но переход в "ПСЖ" – большой шаг в моей карьере. Я сделал важный шаг вперед, присоединившись к парижскому клубу. Я прогрессирую и все еще могу стать лучше.

Напомним, матч Болгария - Франция состоится сегодня, 7 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.