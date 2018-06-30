Кильян Мбаппе: "Направление - четвертьфинал"

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе заявил, что нацелен на четвертьфинал чемпионата мира. Сегодня сборная Франции обыграла Аргентину (4:3) в 1/8 финала и вышла в следующую стадию турнира.

- Направление - четвертьфинал, - написал Мбаппе в своем Твиттере.

Direction les Quarts de finale 😍🇫🇷 pic.twitter.com/CKFaTLaKNN – Kylian Mbappé (@KMbappe) 30 июня 2018 г.

Отметим, что Мбаппе был признан лучшим игроком этой встречи. Он забил два гола, а также заработал пенальти, который реализовал нападающий Антуан Гризманн.

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