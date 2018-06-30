19:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кильян Мбаппе: "Направление - четвертьфинал"


Нападающий сборной Франции  Кильян Мбаппе заявил, что нацелен на четвертьфинал чемпионата мира. Сегодня сборная Франции обыграла Аргентину (4:3) в 1/8 финала и вышла в следующую стадию турнира.

- Направление - четвертьфинал, - написал Мбаппе в своем Твиттере.

Отметим, что Мбаппе был признан лучшим игроком этой встречи. Он забил два гола, а также заработал пенальти, который реализовал нападающий Антуан Гризманн.

Франция - Аргентина

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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