Кильян Мбаппе: "Гол на чемпионате мира - мечта для каждого футболиста"

Форвард сборной Франции Кильян Мбаппе прокомментировал победу над сборной Перу (1:0) на ЧМ-2018. Именно он забил единственный мяч в этой игре.

- Я очень рад, что мне удалось забить этот гол, и наша команда идет дальше, - цитирует футболиста "Р-Спорт". - Я готов выполнять ту работу, которая необходима сборной, чтобы побеждать. Гол на чемпионате мира - это мечта для каждого футболиста, и я не исключение.

Нападающий стал самым молодым автором гола сборной Франции на чемпионатах мира.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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